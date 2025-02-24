Число поранених внаслідок авіаудару по Харківщині зросло до чотирьох, під завалами шукають чоловіка

24 лютого близько 10:15 окупанти завдали авіаудару по селу Цупівка Харківського району, застосувавши авіабомбу великої потужності. Тип зброї наразі встановлюється. Постраждали четверо людей, двоє перебувають у важкому стані.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“Поранені унаслідок обстрілу – двоє місцевих мешканців, батько та син – у тяжкому стані госпіталізовані. Наразі медики борються за їхні життя”, – написав Задоренко.

Також до Дергачівської лікарні доставили 21-річного чоловіка та 18-річну дівчину, які зазнали уламкових уражень. Наразі їхній стан стабільний, медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Пошкоджень зазнали близько 30 приватних будинків, п’ять з яких зруйновані майже повністю, та десятки господарчих споруд. Триває ліквідація чисельних пожеж.

Рятувальники розбирають завали, де, за попередньою інформацією, може перебувати чоловік.