Суспільство

Число поранених внаслідок авіаудару по Харківщині зросло до чотирьох, під завалами шукають чоловіка
24 Лютого 2025 13:55
читать на русском →
Рятувальники на місці авіаудару по Харківщині / Фото: Вячеслав Задоренко
Рятувальники на місці авіаудару по Харківщині / Фото: Вячеслав Задоренко

24 лютого близько 10:15 окупанти завдали авіаудару по селу Цупівка Харківського району, застосувавши авіабомбу великої потужності. Тип зброї наразі встановлюється. Постраждали четверо людей, двоє перебувають у важкому стані.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“Поранені унаслідок обстрілу – двоє місцевих мешканців, батько та син – у тяжкому стані госпіталізовані. Наразі медики борються за їхні життя”, – написав Задоренко.

Також до Дергачівської лікарні доставили 21-річного чоловіка та 18-річну дівчину, які зазнали уламкових уражень. Наразі їхній стан стабільний, медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Пошкоджень зазнали близько 30 приватних будинків, п’ять з яких зруйновані майже повністю, та десятки господарчих споруд. Триває ліквідація чисельних пожеж.

Рятувальники розбирають завали, де, за попередньою інформацією, може перебувати чоловік.

Наслідки авіаудару по Харківському району 24 лютого / Фото: Вячеслав Задоренко

ТОП-новини
24 Лютого 2025 10:48

ЄС схвалив новий пакет санкцій проти Росії
24 Лютого 2025 14:00

СБУ затримала айтішника, який донатив на армію РФ та чекав на захоплення Харкова
24 Лютого 2025 13:55

Число поранених внаслідок авіаудару по Харківщині зросло до чотирьох, під завалами шукають чоловіка
24 Лютого 2025 13:12

На Херсонщині посадовець військової частини “заробив” на підлеглих мільйон гривень
24 Лютого 2025 12:29

Окупанти вдарили по Харківщині авіабомбою великої потужності: масштабні руйнування, двоє поранених у важкому стані
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
усі думки