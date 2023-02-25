Чим загрожує неявка до військкомату після вручення повістки

Мобілізація в Україні триває, відтак усі військовозобов’язані, які отримали повістки мають з’явитись до військкоматів. Законодавство передбачає випадки, коли громадяни звільняються від відповідальності у разі неявки до ТЦК.

Випадки, коли за неявку не передбачена відповідальність, визначена постановою Кабінету міністрів “Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до ТЦК та СП для призову на збори”, повідомляє 24 Канал.

Зауважимо, що наразі перелік причин, через які військовозобов’язаний після вручення повістки може не прийти до ТЦК, зменшився – тепер цих причин лише три.

За яких поважних причин військовозобов’язаний може не прийти до ТЦК:

Хвороба, яка не дає можливості самостійно рухатися.

Необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи дружини/чоловіка (ці особи мають проживати разом із військовозобов’язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли б взяти на себе догляд).

Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов’язаного або резервіста.

Для підтвердження поважної причини, через яку немає можливості вчасно відвідати військкомат по повістці, потрібно надати відповідні довідки, офіційні документи.

Зауважимо, що наявність “білого квитка” не є беззаперечною підставою для звільнення від мобілізації, адже чи можуть мобілізувати громадянина з білим квитком, залежить від категорії, зазначеної у квитку.

Лише категорія “повна непридатність”, зазначена в документі, дає право не служити в армії незалежно від ситуації в Україні.

Відповідальність та покарання за неявку до військкомату визначається видом повістки та кількістю випадків, коли особа не прийшла до ТЦК. Максимальний штраф за неявку до центру для уточнення особистої інформації становить 8 500 гривень.

Якщо особа не приходить після вручення повістки три та більше разів, на військовозобов’язаного мають право подати до суду та притягнути до кримінальної відповідальності.

Якщо особа не з’явилася до військкомату за мобілізаційним розпорядженням, їй загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років.