Чим небезпечна втрата Давидова Брода для армії РФ

Втрата такого важливого транспортного вузла, як Давидів Брод, на тлі наступу української армії вздовж правого берега Дніпра у напрямку Берислава та Нової Каховки серйозно ускладнює ситуацію для всього російського угруповання на Криворізькій ділянці.

Поки незрозуміло, що було первинне – здача Давидова Брода, що створювало загрозу оточення всіх російських військ на північ між українськими клинами, – чи російське командування заздалегідь пішло на відступ із сіл на лівому березі річки Інгулець, після чого обороняти Давидів Брод було вже безглуздо.

Так чи інакше, у нинішній ситуації російській армії треба думати про те, де вибудовувати нову лінію оборони, щоб утримати просування ЗСУ на південь. В іншому випадку ситуація для неї може розвинутися за гіршим сценарієм: вихід противника до греблі в районі Нової Каховки загрожує розгромом уже всьому правобережному угрупованню, включаючи Херсонське.

Наступаючи українські частини мають величезне поле для маневру, а втримати їх в умовах голого степу дуже важко, та й часу на обладнання нових позицій у росіян немає.

Російське командування має у своєму розпорядженні резерви на лівому, підконтрольному йому березі Дніпра, але чи зважиться воно ввести їх у бій, коли обстановка змінюється з кожною годиною – сказати важко.