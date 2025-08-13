Чи зараз сприятливий час для інвестування в біткойн? Питання «чи зараз варто вкладатися в біткойн» особливо актуальне для українців, які зіштовхуються з нестабільністю національної валюти, інфляцією та геополітичними ризиками. У цій статті розберемо головні аргументи «за» і «проти», а також порадимо, на що звернути увагу, стежачи за курсом біткоїна й особливостями локального ринку.

1. Економічний контекст України

Протягом останніх років Україна пережила кілька хвиль економічної невизначеності: коливання курсу гривні, високі темпи інфляції та затяжний воєнний конфлікт на сході. У таких умовах традиційні способи збереження заощаджень, наприклад депозити в банку, часто не можуть забезпечити захист від девальвації. Біткойн, у свою чергу, має обмежену емісію (максимум 21 мільйон монет) і часто розглядається як «цифрове золото». Саме тому українці дедалі частіше цікавляться, який зараз курс біткоїна, і чи не варто перевести частину заощаджень у цей актив.

2. Курс біткоїна на локальних майданчиках

В Україні працює кілька популярних сервісів для купівлі-продажу криптовалюти: Kuna, WhiteBIT, LocalBitcoins, а також міжнародні платформи з P2P-функцією (Binance P2P, OKX P2P). На кожній з них курс біткоїна може відрізнятися на 1–3 % через різні обсяги ліквідності та комісії. Щоб знайти найвигідніші умови:

Моніторьте курс на кількох майданчиках одночасно.

Ураховуйте відмінність між ціною купівлі та продажу (спред).

Перевіряйте обсяги торгів: чим вони вищі, тим простіше здійснити великий обмін із мінімальним впливом на ціну.

3. Інфраструктура та доступність

За даними досліджень, Україна входить до топ-5 країн світу за показниками впровадження криптовалюти на душу населення. Багато малих і середніх підприємців вже приймають біткойн до оплати за товари та послуги: від кав’ярень і ресторанів до онлайн-магазинів. З’являються біткойн-АТМ, розвиваються гаманці з підтримкою української гривні. Це створює сприятливе середовище для тих, хто хоче використовувати біткойн не лише як довгострокову інвестицію, а й як засіб розрахунку.

4. Регуляторний ландшафт

У грудні 2021 року Верховна Рада України прийняла закон про віртуальні активи, який легалізував обіг криптовалют і визначив базові правила для бізнесу та користувачів. Зараз триває розробка положень щодо оподаткування криптодохідності. Інвесторам слід:

Слідкувати за новинами від Міністерства фінансів і Національного банку України. Зберігати детальні звіти про вхідні та вихідні транзакції в біткойні. Підготуватися до можливих змін у ставках податку на прибуток від криптовалют.

5. Переваги інвестування в біткойн саме зараз

Хеджування інфляції. Якщо гривня продовжить девальвуватися, вартість біткойна може відносно зміцнитися.

Диверсифікація портфеля. Додавши до активів певний обсяг біткойна, ви зменшуєте кореляцію зі звичайними фінансовими інструментами.

Розвиток локальної інфраструктури. Нові сервіси P2P, АТМ, мобільні додатки спрощують купівлю/продаж.

6. Ризики та «проти»

Висока волатильність. За кілька днів курс біткойна може як вирости на 20–30 %, так і обвалитися.

Кіберзагрози. Хакерські атаки, фішингові схеми та збої у роботі бірж — реалії крипторинку.

Невизначеність регулювання. Несподівані зміни в законодавстві можуть призвести до тимчасових обмежень або додаткових податків.

7. Стратегії інвестування

Долар-кост еверідж (DCA). Купувати фіксовану суму біткойна кожен тиждень або місяць незалежно від курсу.

Аналіз технічних рівнів. Ставити ордери на купівлю нижче поточної ціни, орієнтуючись на підтримку та спротив.

Стоп-лосс і тейк-профіт. Встановлювати чіткі межі для виходу з угоди, щоб обмежити втрати або зафіксувати прибуток.

Висновок

З огляду на поточну економічну ситуацію в Україні, розвиток інфраструктури та легалізацію крипторинку, інвестування в біткойн може стати доречною стратегією для захисту капіталу від інфляції та девальвації гривні. Водночас висока волатильність та можливі регуляторні зміни вимагають уважності й дисципліни. Головне — стежити за курсом біткоїна на різних майданчиках, дотримуватися перевірених стратегій і ретельно зберігати записи транзакцій. Тоді біткойн може стати одним із ключових активів вашого інвестиційного портфеля.