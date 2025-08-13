        Економіка

        Чи зараз сприятливий час для інвестування в біткойн? Питання «чи зараз варто вкладатися в біткойн» особливо актуальне для українців, які зіштовхуються з нестабільністю національної валюти, інфляцією та геополітичними ризиками. У цій статті розберемо головні аргументи «за» і «проти», а також порадимо, на що звернути увагу, стежачи за курсом біткоїна й особливостями локального ринку.

        1. Економічний контекст України

        Протягом останніх років Україна пережила кілька хвиль економічної невизначеності: коливання курсу гривні, високі темпи інфляції та затяжний воєнний конфлікт на сході. У таких умовах традиційні способи збереження заощаджень, наприклад депозити в банку, часто не можуть забезпечити захист від девальвації. Біткойн, у свою чергу, має обмежену емісію (максимум 21 мільйон монет) і часто розглядається як «цифрове золото». Саме тому українці дедалі частіше цікавляться, який зараз курс біткоїна, і чи не варто перевести частину заощаджень у цей актив.

        2. Курс біткоїна на локальних майданчиках

        В Україні працює кілька популярних сервісів для купівлі-продажу криптовалюти: Kuna, WhiteBIT, LocalBitcoins, а також міжнародні платформи з P2P-функцією (Binance P2P, OKX P2P). На кожній з них курс біткоїна може відрізнятися на 1–3 % через різні обсяги ліквідності та комісії. Щоб знайти найвигідніші умови:

        • Моніторьте курс на кількох майданчиках одночасно.
        • Ураховуйте відмінність між ціною купівлі та продажу (спред).
        • Перевіряйте обсяги торгів: чим вони вищі, тим простіше здійснити великий обмін із мінімальним впливом на ціну.

        3. Інфраструктура та доступність

        За даними досліджень, Україна входить до топ-5 країн світу за показниками впровадження криптовалюти на душу населення. Багато малих і середніх підприємців вже приймають біткойн до оплати за товари та послуги: від кав’ярень і ресторанів до онлайн-магазинів. З’являються біткойн-АТМ, розвиваються гаманці з підтримкою української гривні. Це створює сприятливе середовище для тих, хто хоче використовувати біткойн не лише як довгострокову інвестицію, а й як засіб розрахунку.

        4. Регуляторний ландшафт

        У грудні 2021 року Верховна Рада України прийняла закон про віртуальні активи, який легалізував обіг криптовалют і визначив базові правила для бізнесу та користувачів. Зараз триває розробка положень щодо оподаткування криптодохідності. Інвесторам слід:

        1. Слідкувати за новинами від Міністерства фінансів і Національного банку України.
        2. Зберігати детальні звіти про вхідні та вихідні транзакції в біткойні.
        3. Підготуватися до можливих змін у ставках податку на прибуток від криптовалют.

        5. Переваги інвестування в біткойн саме зараз

        • Хеджування інфляції. Якщо гривня продовжить девальвуватися, вартість біткойна може відносно зміцнитися.
        • Диверсифікація портфеля. Додавши до активів певний обсяг біткойна, ви зменшуєте кореляцію зі звичайними фінансовими інструментами.
        • Розвиток локальної інфраструктури. Нові сервіси P2P, АТМ, мобільні додатки спрощують купівлю/продаж.

        6. Ризики та «проти»

        • Висока волатильність. За кілька днів курс біткойна може як вирости на 20–30 %, так і обвалитися.
        • Кіберзагрози. Хакерські атаки, фішингові схеми та збої у роботі бірж — реалії крипторинку.
        • Невизначеність регулювання. Несподівані зміни в законодавстві можуть призвести до тимчасових обмежень або додаткових податків.

        7. Стратегії інвестування

        • Долар-кост еверідж (DCA). Купувати фіксовану суму біткойна кожен тиждень або місяць незалежно від курсу.
        • Аналіз технічних рівнів. Ставити ордери на купівлю нижче поточної ціни, орієнтуючись на підтримку та спротив.
        • Стоп-лосс і тейк-профіт. Встановлювати чіткі межі для виходу з угоди, щоб обмежити втрати або зафіксувати прибуток.

        Висновок

        З огляду на поточну економічну ситуацію в Україні, розвиток інфраструктури та легалізацію крипторинку, інвестування в біткойн може стати доречною стратегією для захисту капіталу від інфляції та девальвації гривні. Водночас висока волатильність та можливі регуляторні зміни вимагають уважності й дисципліни. Головне — стежити за курсом біткоїна на різних майданчиках, дотримуватися перевірених стратегій і ретельно зберігати записи транзакцій. Тоді біткойн може стати одним із ключових активів вашого інвестиційного портфеля.


