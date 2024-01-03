Чотири країни НАТО закуплять близько тисячі ракет для систем Patriot

Чотири країни, які входять до Північноатлантичного альянсу (НАТО), уклали угоду про закупівлю близько тисячі ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot. Йдеться про Німеччину, Нідерланди, Румунію та Іспанію.

Про це повідомило Агентство НАТО із закупівель та постачання (NSPA) у середу, 3 січня.

Як йдеться у повідомленні, агентство підтримує «коаліцію чотирьох країн» щодо закупівлі ракет Patriot Guidance Enhanced Missiles (GEM-T).

Пресофіцер НАТО Маттіас Айхенляуб написав у соцмережі X (Twitter), що угода оцінена на суму 5,5 мільярдів доларів.

«Союзники по НАТО об’єдналися, щоб купити до 1000 ракет ППО Patriot під час війни Росії проти України. Оцінена в 5,5 мільярдів доларів, це одна з найбільших покупок в історії Агентства підтримки та закупівель НАТО», — йдеться у його дописі.