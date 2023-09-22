“Чорноморський флот має 2 ваіранти: добровільна або примусова ліквідація” – Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов бачить два варіанти майбутнього для Чорноморського флоту РФ – добровільну або ж примусову самоліквідацію.

Про це Данілов повідомив у соцмережі Х.

“Найкращий і найбезпечніший вихід для збереження цілісності майнового-господарського комплексу міста Ахтіар (стара назва – севастополь) і прилеглих територій – добровільне затоплення.

Славетні російські військові рефлексії – знищення власного флоту при наближенні противника – мають мати тяглість в часі й традицію наступництва.

В іншому варіанті – ЧФ РФ нарізатиметься за принципом салямі: процес болісний, але ЗСУ завдають високоточні удари виключно по об’єктах військової інфраструктури”.