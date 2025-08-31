Чорноморськ був атакований близько 50-ма “шахедами”

Росія масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками, постраждала одна особа.
За інформацією ДСНС, спалахнули пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури – вогнеборці спільно з добровольцями оперативно їх ліквідували.
Також пошкоджені приватні житлові будинки та складське приміщення.
За даними моніторингових каналів було атаковано Чорноморськ – на місто летіло близько 50 ударних БПЛА.
Також є повідомлення, що був атакований місцевий порт і його підстанція, близько 30 тис. домогосподарств залишилося без електрики.