        Суспільство

        Чорноморськ був атакований близько 50-ма “шахедами”

        Віктор Алєксєєв
        31 Серпня 2025 08:39
        Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Чорноморськ / Фото ДСНС
        Росія масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками, постраждала одна особа.

        За інформацією ДСНС, спалахнули пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури – вогнеборці спільно з добровольцями оперативно їх ліквідували.

        Також пошкоджені приватні житлові будинки та складське приміщення.

        За даними моніторингових каналів було атаковано Чорноморськ – на місто летіло близько 50 ударних БПЛА.

        Також є повідомлення, що був атакований місцевий порт і його підстанція, близько 30 тис. домогосподарств залишилося без електрики.


