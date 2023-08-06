Кримінал

Чонгарський міст отримав серйозні пошкодження

6 Серпня 2023 17:00
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Збройні сили України завдали в неділю удару в районі мосту на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом, повідомив призначений Москвою голова анексованого Росією півострова Сергій Аксьонов.

Раніше в соцмережах почали з’являтися фотографії та відеокадри із пошкодженнями Чонгарського мосту. За інформацією провоєнних російських блогерів, всього зафіксовано три-чотири «прильоти».

Пункт пропуску на цій ділянці зараз закрито.

Місцеві паблики розповсюджують відео, на якому видно стовп диму над Чонгарським мостом.

За інформацією гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо, ударів по мосту завдали ракети Storm Shadow.

Чонгарський міст вже зазнавав ударів з боку Збройних сил України на початку липня. Відновлення конструкцій зайняло 10 днів.

Повідомляється також про обстріл мосту через протоку Тонкий, що з’єднує місто Генічеськ із Арбатською стрілкою, написав Сальдо у своєму телеграм-каналі.

За твердженням Сальдо, ЗСУ випустили 12 ракет, дев’ять вдалося збити силами ППО. Поранено одного мирного жителя, який проїжджав мостом. Також перебитий газопровід, що проходить поряд з мостом, зі Стрілківського родовища в Генічеськ.


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