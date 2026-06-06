Чому Зеленський опублікував відкритий лист до Путіна: версія Reuters

Відкритий лист президента України Володимира Зеленського до президента РФ Володимира Путіна із пропозицією провести особисті мирні переговори був адресований не лише Кремлю, а й російській еліті та міжнародним партнерам.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела та експертів.

Зеленський опублікував лист увечері 5 червня, коли Путін спілкувався з іноземними редакторами на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Напередодні українські безпілотники атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, неподалік від місця проведення форуму.

Реклама

Реклама

За словами українського чиновника, знайомого з підготовкою листа, Київ вважає, що частина російської еліти, включно з чиновниками, бізнесом та міжнародними партнерами Росії, зацікавлена у завершенні війни, яка негативно впливає на економіку країни.

Співрозмовник агентства наголосив, що Зеленський серйозно налаштований на відновлення переговорів і продовжує закликати до припинення вогню та особистої зустрічі з Путіним.

Водночас доцент Київської школи економіки Дмитро Яровий заявив Reuters, що лист і удари українських дронів були частиною спроби вплинути на інформаційний порядок денний форуму в Санкт-Петербурзі.

На його думку, Київ намагався продемонструвати російському суспільству та західним партнерам, зокрема президенту США Дональду Трампу, що Україна перебуває у сильнішій переговорній позиції завдяки своїм військовим можливостям та останнім успіхам.

Колишній посол США при НАТО та спецпредставник США з питань України під час першої адміністрації Трампа Курт Волкер заявив, що Україна демонструє наявність важелів впливу у війні.

Reuters зазначає, що багатомісячні мирні переговори за підтримки США залишаються безрезультатними, оскільки сторони продовжують дотримуватися своїх позицій.

Під час виступу на форумі Путін заявив, що умови завершення війни нібито вже обговорювалися під час його зустрічі з Трампом на Алясці в серпні минулого року. Водночас Зеленський у своєму листі наголосив, що питання України не можуть вирішуватися в Анкориджі, а мають бути предметом переговорів між Україною та Росією.

Як зазначає агентство, український президент наразі демонструє значно меншу готовність погоджуватися на поступки щодо територій, ніж раніше очікували деякі американські політики.