Чоловіки 18-22 років отримали дозвіл на виїзд з України: що відбувається на кордоні

У середу, 27 серпня, Кабмін змінив правила перетину кордону та дозволив чоловікам віком 18-22 роки виїжджати за кордон. Вранці, 28 серпня, зростання кількості чоловіків цієї вікової категорії на пунктах пропуску Львівщини не фіксується.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю 7 прикордонного Карпатського загону Світлану Бурду.

Реклама

Реклама

“Пасажиропотік звичний, він зріс у період літній до 40%. Ми не фіксуємо збільшення пасажиропотоку з категорії громадян 18-22 роки”, — зазначають прикордонники.

Пасажирів від 18 до 22 років почали пропускати наступної доби після опублікування оновлених правил.

Станом на 9:00 28 серпня на пунктах пропуску Львівщини фіксували таку кількість транспорту:

“Угринів” — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Рава-Руська” — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Грушів” — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Краківець” — 35 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Шегині” — 45 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

“Нижанковичі” — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Смільниця” — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, до 27 серпня чоловіки віком від 18 до 22 років могли перетинати кордон за умови, якщо вони належать до окремих категорій, прописаних в Правилах перетину державного кордону України, та мають відповідні документи. Зокрема, це люди з інвалідністю, чоловіки, які супроводжують людину з інвалідністю, чоловіки, які мають відстрочку через наявність трьох і більше дітей або які самостійно виховують дитину, а також ті, які здійснюють міжнародні перевезення.

Тепер право на виїзд мають майже всі чоловіки від 18 до 22 років включно. Винятком залишаються посадовці органів державної влади та місцевого самоврядування — вони можуть виїжджати лише у службові відрядження.