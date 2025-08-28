        Суспільство

        Чоловіки 18-22 років отримали дозвіл на виїзд з України: що відбувається на кордоні

        Галина Шподарева
        28 Серпня 2025 12:26
        
        Черга з автомобілів на кордоні / Фото ілюстративне: ДПСУ
        Черга з автомобілів на кордоні / Фото ілюстративне: ДПСУ

        У середу, 27 серпня, Кабмін змінив правила перетину кордону та дозволив чоловікам віком 18-22 роки виїжджати за кордон. Вранці, 28 серпня, зростання кількості чоловіків цієї вікової категорії на пунктах пропуску Львівщини не фіксується.

        Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю 7 прикордонного Карпатського загону Світлану Бурду.

        “Пасажиропотік звичний, він зріс у період літній до 40%. Ми не фіксуємо збільшення пасажиропотоку з категорії громадян 18-22 роки”, — зазначають прикордонники.

        Пасажирів від 18 до 22 років почали пропускати наступної доби після опублікування оновлених правил.

        Станом на 9:00 28 серпня на пунктах пропуску Львівщини фіксували таку кількість транспорту:

        • “Угринів” — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
        • “Рава-Руська” — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
        • “Грушів” — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
        • “Краківець” — 35 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
        • “Шегині” — 45 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
        • “Нижанковичі” — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
        • “Смільниця” — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

        Нагадаємо, до 27 серпня чоловіки віком від 18 до 22 років могли перетинати кордон за умови, якщо вони належать до окремих категорій, прописаних в Правилах перетину державного кордону України, та мають відповідні документи. Зокрема, це люди з інвалідністю, чоловіки, які супроводжують людину з інвалідністю, чоловіки, які мають відстрочку через наявність трьох і більше дітей або які самостійно виховують дитину, а також ті, які здійснюють міжнародні перевезення.

        Тепер право на виїзд мають майже всі чоловіки від 18 до 22 років включно. Винятком залишаються посадовці органів державної влади та місцевого самоврядування — вони можуть виїжджати лише у службові відрядження.


