Суспільство

Чоловікам призовного віку припинили надання консульських послуг – Кулеба

23 Квітня 2024 12:47
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кулеба
Дмитро Кулеба / Getty Images

Дмитро Кулеба повідомив про призупинення надання консульських послуг громадянам України мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

Про це написав Кулеба у соцмережі Х.

“Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна”.

Кулеба зазначив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном був і залишається пріоритетом МЗС, проте у теперішніх умовах головним пріоритетом є боротьба за виживання України.

Він нагадав, що обов’язок оновлювати свої дані у територіальних центрах комплектування існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. 

“Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, – то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справделивого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно”, – наголосив Дмитро Кулеба.

Він додав, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо подальшого порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах. 


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