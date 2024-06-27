Суспільство

Чоловіка, який впав під потяг в метро деблокували, рух відновлено
27 Червня 2024 13:28
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київ, метро
Фото: ДСНС

Рятувальники деблокували чоловіка з-під потягу на станції метро “Університет” у Києві.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила в Телеграмі.

“Об 11:57 деблоковано потерпілого з-під вагона метро. В шоковому стані, без травматичної ампутації нижніх кінцівок”, – ідеться у повідомленні.

Потерпілого передали працівникам швидкої.

Як повідомила Київська міська державна адміністрація у Телеграмі, метрополітені відновили рух поїздів червоної лінії метро.

Зазначається, що обставини інциденту падіння пасажира під потяг зʼясовують правоохоронні органи.


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