Членів РПЛ попросили не питати Путіна про вбивство найманця кувалдою

У Росії членам Ради з прав людини (РПЛ) на сьогоднішній онлайн-зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним рекомендували не порушувати низку питань, серед яких вбивство кувалдою бійця “ЧВК Вагнера” Євгена Нужина, який здався в полон Україні, застосування закону про фейки про російську армію та протести родичів мобілізованих. Про це повідомляє “Верстка” з посиланням на джерела у РПЛ.

Співрозмовники видання розповіли, що голова ради Валерій Фадєєв, яка затверджує всі теми та питання для обговорення з Путіним, за останні два тижні кілька разів зустрічався із представниками адміністрації президента. Вони нібито просили не порушувати низку гострих питань, щоб “не засмучувати президента”.

До стоп-листу потрапили теми, запропоновані ліберально налаштованими членами ради, кажуть джерела “Верстки”.

При цьому членам ради рекомендовано вкотре спитати російського президента про закінчення часткової мобілізації в Росії, щоб він знову підтвердив це, оскільки “люди хвилюються через можливу другу хвилю призову”.

Крім того, серед тем, запропонованих для обговорення з Путіним 7 грудня, – стан екології, санкції проти росіян на Заході, питання про волонтерство, законодавство про заборону “пропаганди” ЛГБТ у Росії. Фадєєв раніше сказав, що цей закон не загрожує свободі слова. Це дуже сподобалося Кремлю, стверджують два джерела “Верстки” з посиланням на слова глави РПЛ.

Раніше Путін виключив із РПЛ десять осіб – переважно правозахисників та журналістів. Натомість він тим самим указом додав до Ради тих, хто просуває провоєнну повістку в Росії.

17 листопада російське видання “Комерсант” повідомило, що члени Ради готуються на щорічній зустрічі з Путіним запитати його про “іноагентів”, покарання за статтями про “дискредитацію” армії, повну заборону антивоєнних виступів, а також про мобілізацію, вербування ув’язнених у ПВК і відео, на якому вбивають одного з них кувалдою