Політика

ЧФ РФ, наймовірніше, заряжатиметься крилатими ракетами у Новоросійську

25 Листопада 2023 11:09
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розвідка британії

Здатність Чорноморського флоту Росії використовувати свою базу в Новоросійську для перезавантаження суден крилатими ракетами, ймовірно, стане суттєвим фактором оперативної ефективності флоту.

Про це йдеться у черговому звіті британської розвідки.

“Традиційно ЧФ перезарядив крилаті ракети в Севастополі в Криму. З огляду на те, що цей об’єкт все більше піддається ризику бути атакованим українськими дальніми засобами, Росія, швидше за все, вважатиме Новоросійськ найкращим альтернативним місцем”, – йдеться у дописі.

Однак, вказують аналітики, переміщення та перезавантаження ракет вимагатиме нових процесів доставки, зберігання, обробки та завантаження.

Британці також нагадали, що 13 листопада 2023 року українські військові заявили, що Росія призупинила стрільби морськими крилатими ракетами через «логістичні проблеми» у Новоросійську.

“Росія, ймовірно, прагнутиме прискорити подолання таких проблем, щоб морські крилаті ракети були включені в зимову кампанію ударів по Україні”, – роблять висновок у розвідці Великої Британії.


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