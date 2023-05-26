Чеський RegioJet пропонує перевезення в Полтаву, Харків, Дніпро та Запоріжжя

Чеський приватний перевізник RegioJet розширив пропозицію залізничних перевезень в Україну. З минулого року він пропонує квитки до Львова та Києва, а зараз пасажири вже також можуть придбати квитки до інших міст центральної та східної частини України: до Полтави, Харкова, Дніпра та Запоріжжя, передає Радіо Прага.

«Стандартною пропозицією є і квиток у спальному вагоні, оскільки подорож до цих областей займає понад 30 годин», – повідомляється в прес-релізі компанії.

Як і раніше, пасажирам треба буде робити пересадку у Пшемислі на південному сході Польщі, який є транспортним вузлом для поїздок на поїзді в Україну.

Потяги із Праги курсують щодня. Ціна квитка в один кінець до найдальшого пункту призначення, яким є Запоріжжя, починається від 1679 крон (близько 70 євро) за місце, ліжко-місце коштує не менше 2179 крон (90 євро).

RegioJet почав здійснювати рейси Україною потягом №1 у березні минулого року з гуманітарною допомогою, а також допомагав евакуювати українців, які рятуються від війни. Через кілька тижнів він почав відправляти регулярні поїзди в польський Пшемисл. За перший неповний рік експлуатації цією залізничною лінією скористалися 110 тисяч пасажирів.