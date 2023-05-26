Економіка

Чеський RegioJet пропонує перевезення в Полтаву, Харків, Дніпро та Запоріжжя

26 Травня 2023 07:14
53
читать на русском →
транспорт

Чеський приватний перевізник RegioJet розширив пропозицію залізничних перевезень в Україну. З минулого року він пропонує квитки до Львова та Києва, а зараз пасажири вже також можуть придбати квитки до інших міст центральної та східної частини України: до Полтави, Харкова, Дніпра та Запоріжжя, передає Радіо Прага.

«Стандартною пропозицією є і квиток у спальному вагоні, оскільки подорож до цих областей займає понад 30 годин», – повідомляється в прес-релізі компанії.

Як і раніше, пасажирам треба буде робити пересадку у Пшемислі на південному сході Польщі, який є транспортним вузлом для поїздок на поїзді в Україну.

Потяги із Праги курсують щодня. Ціна квитка в один кінець до найдальшого пункту призначення, яким є Запоріжжя, починається від 1679 крон (близько 70 євро) за місце, ліжко-місце коштує не менше 2179 крон (90 євро).

RegioJet почав здійснювати рейси Україною потягом №1 у березні минулого року з гуманітарною допомогою, а також допомагав евакуювати українців, які рятуються від війни. Через кілька тижнів він почав відправляти регулярні поїзди в польський Пшемисл. За перший неповний рік експлуатації цією залізничною лінією скористалися 110 тисяч пасажирів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Травня 2023 09:02
127

У Києві суддя збив на смерть нацгвардійця на блокпосту
26 Травня 2023 08:53
51

Вночі “шахеди” атакували Ізюм та Мерефу
26 Травня 2023 08:36
27

Знищено 10 крилатих ракет і 23 “шахеди” – Повітряні сили ЗСУ
26 Травня 2023 08:09
24

За добу знищено один літак, 25 артсистем і близько 460 рашистів
26 Травня 2023 07:57
39

Над Дніпропетровщиною збито щонайменше 5 ракет та 6 “шахедів”
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
усі думки