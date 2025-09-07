Чеський політик хоче переглянути посвідки на проживання громадян України

Перегляд посвідок на проживання всіх українців у Чехії є однією з основних умов для вступу опозиційного руху SPD до уряду. Голова SPD Томіо Окамура заявив про це в дискусійній програмі телеканалу Nova, передачі Радіо Прага. Він підтвердив, що рух прагне увійти до уряду після жовтневих парламентських виборів.

«Ми хочемо реалізувати нашу програму, і зробити це ми можемо тільки в уряді», – заявив Окамура. У списках кандидатів SPD, руху, який має хороші шанси потрапити до Палати депутатів, представлені представники партій «Вільні», Trikolorа і PRO, згідно з останніми опитуваннями, він користується підтримкою від 10 до 13% респондентів.

Більшість українців проживають в Чехії на підставі віз тимчасового захисту. Окамура заявив, що через наплив українських біженців після початку російського вторгнення доступність орендного житла в Чехії знизилася, а час очікування прийому у лікарів збільшився.

«Це не ненависть, але я чеський політик і перебуваю на боці чеських громадян», – заявив голова SPD. Згідно з планами руху, залишитися в Чехії зможуть тільки ті громадяни України, які доказово займають робочі місця, до яких чехи не виявляють інтересу.