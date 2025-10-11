Чернігівщина знову під ударами: двоє загиблих, кілька поранених

Росія продовжує атакувати Чернігівську область безпілотниками. Унаслідок нових ударів є загиблі, поранені та пошкоджена інфраструктура.

У Семенівській громаді дрони влучили по службових автомобілях обленерго. Загинуло двоє людей, ще четверо дістали поранення. У Ніжинському районі безпілотники поцілили по об’єктах інфраструктури, спричинивши пожежу, яку оперативно загасили рятувальники. У Новгород-Сіверському внаслідок удару дрона загорілася будівля — вогонь охопив 160 квадратних метрів, пожежу ліквідовано.

Упродовж доби Чернігівщина зазнала серії ударів безпілотниками / Фото ДСНС

Під час ліквідації наслідків ворожої атаки на території Семенівської громади особовий склад ДСНС потрапив під повторний обстріл. Серед рятувальників ніхто не постраждав, проте пошкоджено пожежний автомобіль місцевої пожежної команди.

