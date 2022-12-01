Кримінал

Чергову посилку з вибухівкою виявлено в Мадриді

1 Грудня 2022 16:29
22
теракт

У Мадриді виявили ще одну посилку з вибухівкою – цього разу в посольстві США, повідомляють El Mundo та телеканал La Sexta.

Такі ж посилки прийшли прем’єр-міністру Педро Санчезу, до Міноборони Іспанії, а також виробнику військової техніки Instalaza у Сарагосі.

Ще один пакет було виявлено на авіабазі іспанських ВПС у Торрехон-де-Ардосі.

Учора посилка вибухнула біля будівлі посольства України в Мадриді – постраждав комендант, який виніс підозрілий пакет надвір.

За даними El Mundo, у посилках були не вибухові, а запальні пристрої.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Грудня 2022 17:16
31

Рада прийняла за основу закон про нацменшини
1 Грудня 2022 17:55
1

Набули чинності нові правила бронювання від мобілізації
1 Грудня 2022 17:36
8

Рада дозволила військовим відпустку під час війни
1 Грудня 2022 16:29
22

Чергову посилку з вибухівкою виявлено в Мадриді
1 Грудня 2022 15:47
53

Росія та Україна вчетверте за два тижні обмінялися військовополоненими
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
Віталій ПОРТНИКОВ

Соглашайтесь на Гаагу
Юрій БУТУСОВ

Втрати у війні
Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
усі думки