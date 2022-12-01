Чергову посилку з вибухівкою виявлено в Мадриді

У Мадриді виявили ще одну посилку з вибухівкою – цього разу в посольстві США, повідомляють El Mundo та телеканал La Sexta.

Такі ж посилки прийшли прем’єр-міністру Педро Санчезу, до Міноборони Іспанії, а також виробнику військової техніки Instalaza у Сарагосі.

Ще один пакет було виявлено на авіабазі іспанських ВПС у Торрехон-де-Ардосі.

Учора посилка вибухнула біля будівлі посольства України в Мадриді – постраждав комендант, який виніс підозрілий пакет надвір.

За даними El Mundo, у посилках були не вибухові, а запальні пристрої.