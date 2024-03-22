Суспільство

Через ракетну атаку в 7 областях країни діють аварійні відключення – Укренерго

22 Березня 2024 12:31
читать на русском →
Укренерго, світло
Ілюстративне фото / Getty Images

Через масовану ворожу атаку по українській енергетичній інфраструктурі десятки об’єктів енергосистеми зазнали пошкоджень. 

Про це повідомили в “Укренерго”.

Наголошується, що найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях.

“Енергосистема зберегла цілісність. Диспетчерський центр “Укренерго” працює над стабілізацією її роботи. Ремонтні бригади “Укренерго” та обленерго розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги.

Виведена з роботи високовольтна лінія 750 кВ, яка була основною лінією живлення ЗАЕС. Наразі енергоживлення ЗАЕС відбувається лише за резервною лінією 330 кВ, що була відновлена ремонтними бригадами “Укренерго” 14 березня”, – йдеться у звіті.

Споживання електроенергії вимушено обмежено в таких областях:

  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Кіровоградська
  • Одеська
  • Полтавська
  • Сумська
  • Харківська

Для підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини, Польщі.

“Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть 24/7 до повного відновлення живлення споживачів”, – заявили в “Укренерго”.

Голова “Укренерго” Володимир Кудрицький наголосив, що зранку 22 березня РФ здійснила найбільшу з початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. 

За його словами, енергопостачання в постраждалих областях буде оперативно відновлюватися в три етапи: повернення живлення критичній інфраструктурі, населенню та промисловості.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
22 Березня 2024 13:25

Кількість загиблих через  удар по Запоріжжю зросла до трьох

22 Березня 2024 12:31

Через ракетну атаку в 7 областях країни діють аварійні відключення – Укренерго
22 Березня 2024 11:35

В Офісі Президента повідомили про 3 загиблих та 13 поранених внаслідок масованої ракетної атаки
22 Березня 2024 11:08

Внаслідок ворожої атаки є два прямих влучання по ДніпроГЕС: ГЕС-2 у критичному стані 
22 Березня 2024 10:02

Росіяни нанесли по Запоріжжю 20 ударів

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося

усі думки