Через ракетну атаку в 7 областях країни діють аварійні відключення – Укренерго

Через масовану ворожу атаку по українській енергетичній інфраструктурі десятки об’єктів енергосистеми зазнали пошкоджень.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Наголошується, що найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях.

“Енергосистема зберегла цілісність. Диспетчерський центр “Укренерго” працює над стабілізацією її роботи. Ремонтні бригади “Укренерго” та обленерго розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги.

Виведена з роботи високовольтна лінія 750 кВ, яка була основною лінією живлення ЗАЕС. Наразі енергоживлення ЗАЕС відбувається лише за резервною лінією 330 кВ, що була відновлена ремонтними бригадами “Укренерго” 14 березня”, – йдеться у звіті.

Споживання електроенергії вимушено обмежено в таких областях:

Дніпропетровська

Донецька

Кіровоградська

Одеська

Полтавська

Сумська

Харківська

Для підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини, Польщі.

“Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть 24/7 до повного відновлення живлення споживачів”, – заявили в “Укренерго”.

Голова “Укренерго” Володимир Кудрицький наголосив, що зранку 22 березня РФ здійснила найбільшу з початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему.

За його словами, енергопостачання в постраждалих областях буде оперативно відновлюватися в три етапи: повернення живлення критичній інфраструктурі, населенню та промисловості.