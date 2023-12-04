Через пункт пропуску “Угринів-Долгобичув” почали пропускати порожні вантажівки

У пункті пропуску “Угринів-Долгобичув” у ніч на 4 грудня розпочали оформлення порожніх великовагових вантажівок.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Пропуск порожніх вантажівок розпочався о 1-й годині за Києвом (опівночі за Варшавським часом).

Станом на 07:00 ранку понеділка 4 грудня в пункті пропуску “Угринів” на виїзд з України прикордонники оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 т.

Заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється в порядку загальної черги.

Відкриття “Угриніва” є першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.

В Україні сподіваються, що це дозволить якомога швидше зняти блокаду та налагодити безперебійний транспортний рух через кордон із Польщею.