Суспільство

Через пункт пропуску “Угринів-Долгобичув” почали пропускати порожні вантажівки

4 Грудня 2023 10:12
читать на русском →
кордон, польща

У пункті пропуску “Угринів-Долгобичув” у ніч на 4 грудня розпочали оформлення порожніх великовагових вантажівок.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Пропуск порожніх вантажівок розпочався о 1-й годині за Києвом (опівночі за Варшавським часом).

Станом на 07:00 ранку понеділка 4 грудня в пункті пропуску “Угринів” на виїзд з України прикордонники оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 т.

Заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється в порядку загальної черги.

Відкриття “Угриніва” є першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.

В Україні сподіваються, що це дозволить якомога швидше зняти блокаду та налагодити безперебійний транспортний рух через кордон із Польщею.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Грудня 2023 11:09

Розбіжності в Євросоюзі щодо бюджету ставлять під загрозу надання Україні 50 мільярдів євро 
4 Грудня 2023 08:07

Вночі сили ППО знищили 18 з 23 “Шахедів” і ракету
4 Грудня 2023 07:08

Окупанти просунулися біля Авдіївки – ISW
3 Грудня 2023 20:34

Генштаб повідомляє про складну обстановку на сході та півдні України
3 Грудня 2023 18:34

Концерн BAE Systems відновлює виробництво БМП Bradley та гаубиць M777
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
усі думки