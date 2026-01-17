Сьогодні у Маямі відбудеться новий раунд переговорів України та США щодо гарантій безпеки і економічного розвитку

Українська делегація продовжує роботу у Сполучених Штатах над просуванням мирного процесу, безпековими гарантіями та економічним розвитком України. Переговори за участі ключових представників української влади відбудуться у Маямі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив про прибуття до Сполучених Штатів у складі української делегації разом із Кирилом Будановим та Давидом Арахамією для роботи з американськими партнерами над подальшим просуванням мирного процесу.

За словами амбасадорки України у Вашингтоні Ольги Стефанішиної, Україна продовжує активні консультації зі США щодо майбутньої архітектури безпеки та довгострокового економічного розвитку держави. Вона повідомила, що переговори за участі Рустема Умєрова, Кирила Буданова та Давида Арахамії відбудуться у Маямі, штат Флорида.

Як наголосив президент України Володимир Зеленський, сторони працюють над двома ключовими документами — угодами про гарантії безпеки та економічне процвітання України загальним обсягом до 800 мільярдів доларів. Передбачається, що ці домовленості можуть бути підписані на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Метою візиту української делегації є доопрацювання зазначених домовленостей із американськими партнерами, щоб вони максимально відповідали національним інтересам України та забезпечували справедливий і стійкий мир, а також збереження суверенітету й безпеки держави.