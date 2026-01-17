Скелетоніст Владислав Гераскевич здобув ліцензію на Олімпіаду-2026

Скелетоніст Владислав Гераскевич отримав ліцензію на Зимові Олімпійські ігри 2026 року за підсумками виступу на заключному етапі Кубка світу сезону в німецькому Вінтерберзі. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

Гераскевич завершив етап Кубка світу на 11-му місці, чого виявилося достатньо для виконання олімпійського кваліфікаційного нормативу.

На цих же змаганнях 16-річний Владислав Клименко став бронзовим призером чемпіонату Європи зі скелетону у категорії U20. За сумою двох спусків він показав загальний час 1:54.94, здобувши першу міжнародну медаль у своїй кар’єрі.

Ще один український спортсмен Ярослав Лавренюк посів 19-те місце. Це другий найкращий результат спортсмена на етапах Кубка світу зі скелетону.