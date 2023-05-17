Кримінал

Через повінь в Італії загинули люди, скасовано гран-прі Formula 1

17 Травня 2023 17:55
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італія, повінь

На півночі Італії через зливи відбуваються сильні повені. Агентство Reuters повідомляє про щонайменше вісім загиблих, є зниклі безвісти. Кільком тисячам людей довелося залишити свої будинки та евакуюватися.

Найбільше постраждав регіон Емілія-Романья, де знаходяться такі міста, як Болонья та Модена. За словами міністра цивільного захисту Нелло Музумечі, у деяких областях за 36 годин випала піврічна норма опадів. 21 ріка вийшла з берегів. Місцева влада попереджає, що сильні дощі можуть повторитися найближчими днями.

У неділю 21 травня в місті Імола в Емілії-Романьї мали пройти автоперегони на регіональний гран-прі Formula 1. Вони скасовані через неможливість забезпечити безпеку учасників та глядачів.

Дощі пройшли після сильної посухи. За словами експертів, це збільшило їх руйнівність, оскільки висохлий ґрунт перестав вбирати воду.


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