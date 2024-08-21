Суспільство

Через послаблення спеки наступний тиждень може пройти без відключень світла  – Укренерго
21 Серпня 2024 09:58
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відключення, світло
Лампа / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

З 26 серпня енергетики зможуть збалансувати енергосистему без відключень світла.

Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в ефірі Громадського радіо.

“В кінці тижня ми очікуємо, що певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях – дозволить нам скомпенсувати дефіцит. І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень”, – сказав Кудрицький.

Він наголосив, що доки триватиме період спеки – протягом усієї доби будуть дефіцитні години. “Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень”, – додав Кудрицький.


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