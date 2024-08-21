Через послаблення спеки наступний тиждень може пройти без відключень світла  – Укренерго

З 26 серпня енергетики зможуть збалансувати енергосистему без відключень світла.

Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в ефірі Громадського радіо.

“В кінці тижня ми очікуємо, що певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях – дозволить нам скомпенсувати дефіцит. І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень”, – сказав Кудрицький.

Він наголосив, що доки триватиме період спеки – протягом усієї доби будуть дефіцитні години. “Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень”, – додав Кудрицький.