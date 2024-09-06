Через падіння уламків “Шахеда” під Львовом згоріли 4 вантажівки

Поблизу Львова згоріли 4 вантажні автомобілі внаслідок падіння уламків збитого “Шахеда”.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

“Близько 03:15 цієї ночі у Львівському районі у промисловій зоні впали уламки безпілотника типу “Шахед” – “Герань-2″. Загорілися 4 вантажівки. На місце оперативно прибули вогнеборці. За 1,5 години пожежу вдалося загасити. На жаль, машини ремонту не підлягають”.

За його словами, загорання гасили 32 пожежники та 6 одиниць спецтехніки.

“Загалом під час двох повітряних тривог, які оголошували на Львівщині цієї ночі, ворог атакував нашу область трьома ударними безпілотниками. Усіх їх наша ППО знешкодила. Найважливіше: жертв чи постраждалих – нема”, – підсумував Козицький.