Суспільство

Через падіння уламків “Шахеда” під Львовом згоріли 4 вантажівки
6 Вересня 2024 08:32
читать на русском →
дрони, Львів, пожежа
Фото: ДСНС

Поблизу Львова згоріли 4 вантажні автомобілі внаслідок падіння уламків збитого “Шахеда”.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

“Близько 03:15 цієї ночі у Львівському районі у промисловій зоні впали уламки безпілотника типу “Шахед” – “Герань-2″. Загорілися 4 вантажівки. На місце оперативно прибули вогнеборці. За 1,5 години пожежу вдалося загасити. На жаль, машини ремонту не підлягають”.

За його словами, загорання гасили 32 пожежники та 6 одиниць спецтехніки.  

“Загалом під час двох повітряних тривог, які оголошували на Львівщині цієї ночі, ворог атакував нашу область трьома ударними безпілотниками. Усіх їх наша ППО знешкодила. Найважливіше: жертв чи постраждалих – нема”, – підсумував Козицький. 


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Вересня 2024 08:32

Через падіння уламків “Шахеда” під Львовом згоріли 4 вантажівки
6 Вересня 2024 08:39

Вже 27 Шахедів збито силами ППО , бойова робота по ще триває 
6 Вересня 2024 07:30

Атака Шахедів на Львівщину: здійнялась пожежа на складах
5 Вересня 2024 20:46

Силам оборони вдалося зупинити просування росіян на Покровському напрямку, – Сирський
5 Вересня 2024 18:05

Аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по Полтаві завершено
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки