Суспільство

Через ожеледицю на Миколаївщині обмежено рух для автобусів та вантажівок

8 Січня 2024 20:50
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миколаїв, негода

Через ожеледицю та вітер на Миколаївщині з 18:00 8 січня обмежено рух для вантажного транспорту та автобусів.

Про це повідомив у Facebook голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.

За його словами, тимчасове обмеження стосується таких ділянок доріг державного значення:

  • М-13 Кропивницький – Платонове, км 76+416 – км 157+052 (від межі з Кіровоградською областю до межі з Одеською областю);
  • М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 55+510 – км 176+485 (від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю);
  • Н-11 Дніпро – Миколаїв, км 127+110 – км 266+875 (від межі з Дніпропетровською областю до м. Миколаєва);
  • Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, км 153+527 – км 239+664 (від межі з Кіровоградською областю до м. Миколаєва);
  • Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, км 42+476 – км 221+363.

В Агентстві відновлення порадили слідкувати за офіційною інформацією, зважати на погіршення погодних умов та уважно планувати поїздки.


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