Через обстріли зупинилася одна з ТЕС ДТЕК

Російська армія зранку 24 серпня обстріляли одну з теплоелектростанцій в Україні. Вона припинила роботу, повідомляє ДТЕК.

“Ворог продовжує здійснювати терористичні атаки по цивільних та енергетичних об’єктах України. Сьогодні, 24 серпня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, яка зазнавала неодноразових атак раніше”, – йдеться у повідомленні.

У комапнії додали, що через ворожу атаку ніхто не загинув. Проте серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після обстрілів енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків та відновлення роботи станції.

ДТЕК додає, що з вересня минулого року росіяни 34 рази обстріляли енергетичні підприємства компанії. Внаслідок ворожих атак загинули три енергетики, ще 28 співробітників ДТЕК отримали поранення. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій та рятувальників.