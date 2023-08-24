Економіка

Через обстріли зупинилася одна з ТЕС ДТЕК

24 Серпня 2023 12:38
читать на русском →
обстріл, електроенергія

Російська армія зранку 24 серпня обстріляли одну з теплоелектростанцій в Україні. Вона припинила роботу, повідомляє ДТЕК.

“Ворог продовжує здійснювати терористичні атаки по цивільних та енергетичних об’єктах України. Сьогодні, 24 серпня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, яка зазнавала неодноразових атак раніше”, – йдеться у повідомленні.

У комапнії додали, що через ворожу атаку ніхто не загинув. Проте серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після обстрілів енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків та відновлення роботи станції.

ДТЕК додає, що з вересня минулого року росіяни 34 рази обстріляли енергетичні підприємства компанії. Внаслідок ворожих атак загинули три енергетики, ще 28 співробітників ДТЕК отримали поранення. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій та рятувальників.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Серпня 2023 12:59

У ГУР розповіли деталі спецоперації в окупованому Криму
24 Серпня 2023 13:11

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16, – ЗМІ
24 Серпня 2023 12:25

У Дніпрі вже 10 постраждалих від ракетного удару. Опубліковані фото наслідків
24 Серпня 2023 12:03

Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності безкоштовно передала ГУР БПЛА Bayraktar ТВ2
24 Серпня 2023 11:53

H&M планує з листопада поступово відкривати магазини в Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
усі думки