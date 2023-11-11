Економіка

Через обстріли стались відключення в 6 областях, на Сумщині горіла підстанція

11 Листопада 2023 14:55
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енергетика

На Сумщині через обстріли армії РФ пошкоджено підстанцію, проте електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для потреб споживачів, повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики.

«Учора внаслідок обстрілу одного з прикордонних районів Сумщини відбулося загоряння обладнання підстанції. Без постраждалих. Пожежу ліквідовано силами ДСНС. У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу відключилася одна лінія електропередачі напругою 6 кВ, без світла залишалися понад 1,1 тис. споживачів. Також у Нікополі обстрілом пошкоджено газопровід низького тиску – є відключені споживачі», – зазначили у відомстві.

У Міненерго також запевнили, що запасів вугілля та мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій. Обсяг виробленої електроенергії достатній для повного забезпечення потреб споживачів та промисловості.


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