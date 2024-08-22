Суспільство

Через наближення лінії фронту місцева влада заборонила в’їзд у два мікрорайони Мирнограда 
22 Серпня 2024 11:22
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донецька область
Мирноград / ДСНС

Місцева влада Мирнограду закрила на в’їзд два мікрорайони міста через наближення лінії фронту.

Про це повідомляє заступниця очільника Мирноградської міської військової адміністрації Тетяна Ситник, передає “Суспільне. Донбас”.

“Дуже важка, напружена ситуація. Страшно. Звичайно всі хотіли жити, як і ми, у своїх домівках. Але ситуація така, що потрібно виїжджати якомога швидше, тому що вже у два райони нашого міста – район “5/6” і мікрорайон “Західний” – уже не пускають: тільки є вивіз. Вже туди люди не в’їжджають. І вивозимо ми вже людей і дітей капсулами”, – заявила Ситник.

За її словами, дітей в небезпечних районах розшукують поліцейські та рятувальники. До евакуації залучені понад 200 людей – вчителі, вихователі дитячих садочків, соцпрацівники, посадовці.


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