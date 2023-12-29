Через масовану атаку РФ загинуло щонайменше 20 людей. Ще понад сотня — поранені

Унаслідок масованої російської атаки по території України загинуло щонайменше 20 людей. Також відомо про понад сотню поранених, серед яких є діти.
Наразі зі зведень обласних та міських адміністрацій відомі такі дані:
- Київ — 3 загиблих та 28 постраждалих;
- Київщина — 1 постраждалий;
- Львів — 2 загиблих та 15 постраждалих;
- Харків — 3 загиблих та 13 постраждалих;
- Дніпро — 6 загиблих та 28 постраждалих;
- Одеса — 3 загиблих та 22 постраждалих;
- Запоріжжя — 4 загиблих та 12 постраждалих;
- Сумщина — 3 постраждалих.
Відомо, що серед постраждалих є вагітна жінка та троє дітей віком 6, 8 та 1,5 року.
Дані постійно оновлюються, оскільки на місцях обстрілів тривають рятувально-пошукові операції.
Генпрокурор України Андрій Костін зазначив, що за фактами вчинення воєнних злочинів вже розпочато відповідні кримінальні провадження.