Кримінал

Через масовану атаку РФ загинуло щонайменше 20 людей. Ще понад сотня — поранені

29 Грудня 2023 13:56
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ракетний удар

Унаслідок масованої російської атаки по території України загинуло щонайменше 20 людей. Також відомо про понад сотню поранених, серед яких є діти.

Наразі зі зведень обласних та міських адміністрацій відомі такі дані:

  • Київ — 3 загиблих та 28 постраждалих;
  • Київщина — 1 постраждалий;
  • Львів — 2 загиблих та 15 постраждалих;
  • Харків — 3 загиблих та 13 постраждалих;
  • Дніпро — 6 загиблих та 28 постраждалих;
  • Одеса — 3 загиблих та 22 постраждалих;
  • Запоріжжя — 4 загиблих та 12 постраждалих;
  • Сумщина — 3 постраждалих.

Відомо, що серед постраждалих є вагітна жінка та троє дітей віком 6, 8 та 1,5 року.

Дані постійно оновлюються, оскільки на місцях обстрілів тривають рятувально-пошукові операції.

Генпрокурор України Андрій Костін зазначив, що за фактами вчинення воєнних злочинів вже розпочато відповідні кримінальні провадження.


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