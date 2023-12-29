Через масовану атаку РФ загинуло щонайменше 20 людей. Ще понад сотня — поранені

Унаслідок масованої російської атаки по території України загинуло щонайменше 20 людей. Також відомо про понад сотню поранених, серед яких є діти.

Наразі зі зведень обласних та міських адміністрацій відомі такі дані:

Київ — 3 загиблих та 28 постраждалих;

Київщина — 1 постраждалий;

Львів — 2 загиблих та 15 постраждалих;

Харків — 3 загиблих та 13 постраждалих;

Дніпро — 6 загиблих та 28 постраждалих;

Одеса — 3 загиблих та 22 постраждалих;

Запоріжжя — 4 загиблих та 12 постраждалих;

Сумщина — 3 постраждалих.

Відомо, що серед постраждалих є вагітна жінка та троє дітей віком 6, 8 та 1,5 року.

Дані постійно оновлюються, оскільки на місцях обстрілів тривають рятувально-пошукові операції.

Генпрокурор України Андрій Костін зазначив, що за фактами вчинення воєнних злочинів вже розпочато відповідні кримінальні провадження.