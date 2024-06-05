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Через IP на порталі “Дія” НАБУ знайшло місцеперебування підозрюваного, – Телеграф

5 Червня 2024 17:01

Правоохоронці почали відстежувати місця перебування українців за кордоном через Єдиний портал державних послуг “Дія”. Як повідомляє “Телеграф”, це випливає з тексту ухвали Вищого антикорупційного суду щодо справи групи під керівництвом колишнього голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.

Під час розгляду справи НАБУ надало суду дані щодо відстеження місцеперебування одного організаторів схеми виведення понад 2 млрд грн з Одеського припортового заводу, Андрія Гмиріна. Вдалося встановити, що у 2022-2023 роках він звертався до Консульства України в Дубаї для отримання копій та виготовлення документів, зокрема, закордонних паспортів своїм дітям та собі.

“IP-адреси, які використовувались Гмиріним для входу у систему “Дія”, розташовані в Об`єднаних Арабських Еміратах, Австрії, Італії, Мальдівах та Туреччині, що підтверджується матеріалами справи”, — йдеться у рішенні суду.

Ймовірно, інформація була отримана від “Дії” в рамках кримінального провадження за рішенням суд. Гмирін є підозрюваним, оголошеним у розшук.

“Дія” не відстежує місцезнаходження користувачів. “Дія” не має власної бази даних та не зберігає інформацію про користувачів, а лише відображає дані, які вже зберігаються у державних реєстрах”, — прокоментувала цю інформацію представниця Мінцифри сайту dev.ua.


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