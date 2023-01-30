Через дефіцит фарби “Лади” випускають лише у трьох кольорах

Російська компанія “АвтоВАЗ” вирішила випускати “Лади” лише у трьох кольорах через дефіцит імпортних фарб, що потрапили під санкції, введені у відповідь на російське вторгнення в Україну. Проблема збережеться як мінімум до березня, повідомляють “Відомості”.

За словами дилерів, зараз на замовлення доступні “Лади” білого, чорного та темно-зеленого кольорів. Доступність машин інших відтінків можлива “не раніше березня”. Раніше автомобілі були доступні у шести-восьми кольорах.

Представник “АвтоВАЗу” повідомив, що компанія “перебуває в постійному контакті з постачальниками” і розраховує вирішити проблему “найближчими тижнями”.

У “Російських фарбах” розповіли, що основними постачальниками лакофарбових матеріалів для автопрому були іноземні компанії. Російські виробники займали лише 5% ринку. Після вторгнення Росії в Україну готові фарби та сировина для їхнього виробництва потрапили під санкції. Заміну шукають у країнах Азії та Південної Америки.

Федеральний дилер не очікуює зниження попиту на “Лади” через скорочення палітри, оскільки “переважний обсяг їх продажів припадав на чорні та білі машини”. Крім того, зазначили у дилері, на тлі дефіциту автомобілів у Росії колір принципового значення вже не має – важливіша невисока ціна.

За даними Асоціації європейського бізнесу, продажі автомобілів “Лада” за підсумками 2022 року впали на 46%. Тим не менш, вона залишається лідером на російському ринку легкових машин, який 2022 року просів на 59%.

Санкції, введені США та Євросоюзом у відповідь на російське вторгнення в Україну, серйозно вдарили по російському автопрому. Зокрема, було зупинено постачання імпортних комплектуючих, через що заводи “АвтоВАЗу” фактично пішли у простій. Ряд іноземних виробників, у тому числі Renault, Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes-Benz та Nissan, вийшли з російського ринку.