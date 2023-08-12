Через аварію Житомир залишився без води

У Житомирі призупинено водопостачання через аварію в мережі водовідведення.

“12 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення від КП “Житомирводоканал”, що через аварію на мережі водовідведення припинено водопостачання міста Житомира”, – повідомила ДСНС у суботу.

Зазначається, що для забезпечення технічною водою лікарень міста рятувальники організували підвезення води, зокрема в систему гемодіалізу “Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського” та відділення гемодіалізу КНП “Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання”, а також постачається вода населенню одного з мікрорайонів.

“Технічну воду рятувальники будуть підвозити й надалі до повного відновлення водопостачання в місті”, – зазначено в повідомленні.

До роботи залучено три одиниці техніки та 10 людей особового складу.

Як уточнює КП “Житомирводоканал”, у місті прорвало напірні труби 500 і 1000 мм.

“Сьогодні під ранок обидві труби вийшли з ладу. Працюють чергові бригаду водоканалу. Проблемні ділянки труб замінять повністю”, – зазначено в повідомленні.

Планується, що водопостачання буде відновлено вже ввечері в суботу. Так, пресслужба зазначила, що “КП “Житомирводоканал” змушене припинити водопостачання Житомира з 8:00 до 20:00 12 серпня.