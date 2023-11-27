Суспільство

Чехія знову почала отримувати газ з РФ

27 Листопада 2023 12:47
читать на русском →
газ, чехія, рф

У жовтні деякі трейдери почали імпортувати до Чехії російський газ, який припинив надходити до країни з початку цього року.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням коментар міністра промисловості і торгівлі Чехії Йозефа Сікела Novinky

Повідомляється, що з січня по кінець жовтня цього року із загального обсягу поставок на російський газ припало 79,6 млн кубометрів, або 1,2%. Інформація про конкретних імпортерів є комерційною таємницею.

Про те російський газ почав надходити до Чехії, свідчать також дані зі станції передачі в Ланжхоті в Південно-Моравському краї.

За словами головного економіста Trinity Bank Лукаша Кованди, на цій прикордонній станції до 40 відсотків газу, що імпортується до Чехії, наразі надходить з Росії.

Сікела підкреслив, що з огляду на те, що деякі країни все ще не можуть обійтися без російського газу, його імпорт до ЄС не підпадає під санкції.

“Однак я вважав би правильним, щоб споживачі були поінформовані, якщо вони купують газ у постачальників, які купують російський газ”.

Згідно з попередньою інформацією міністерства, російський газ припинив надходити до Чехії з початку цього року. Держава замінила його газом з Норвегії та скрапленим газом LNG з Нідерландів і Бельгії. У попередні роки частка російського газу становила близько 97%.

“Необхідно розглянути, чи вводити обмежувальні заходи на національному рівні, чи продовжувати координувати наші дії в рамках всього ЄС”, – заявив Сікела.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Листопада 2023 16:39

WSJ: Путін хоче перетворити перевагу в живій силі та боєприпасах у прогрес на полі бою
27 Листопада 2023 15:25

“Скіфське золото” повернулося в Україну
27 Листопада 2023 13:08

На Мелітопольщині сили спротиву підірвали автомобіль кадирівських бойовиків
27 Листопада 2023 09:15

В Україні продовжує вирувати негода
27 Листопада 2023 07:06

Окупанти захопили частину промзони в Авдіївці – ISW
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
усі думки