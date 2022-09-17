Чехія закликає створити міжнародний трибунал через злочини росіян в Ізюмі

У Чехії заявили про необхідність створення міжнародного трибуналу для розслідування військових злочинів росіян на тлі виявлення братських могил в Ізюмі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Чехії Яна Липавського у Twitter.
За його словами, злочини стосовно мирного населення Ізюма, які чинили російські солдати, “є немислимими та огидними”.
“Ми не повинні залишати це без уваги. Ми виступаємо за покарання всіх військових злочинців. Я закликаю до якнайшвидшого створення спеціального міжнародного трибуналу, який переслідуватиме злочин агресії”, – наголосив Липавський.