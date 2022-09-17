Чехія закликає створити міжнародний трибунал через злочини росіян в Ізюмі

У Чехії заявили про необхідність створення міжнародного трибуналу для розслідування військових злочинів росіян на тлі виявлення братських могил в Ізюмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Чехії Яна Липавського у Twitter.

За його словами, злочини стосовно мирного населення Ізюма, які чинили російські солдати, “є немислимими та огидними”.

“Ми не повинні залишати це без уваги. Ми виступаємо за покарання всіх військових злочинців. Я закликаю до якнайшвидшого створення спеціального міжнародного трибуналу, який переслідуватиме злочин агресії”, – наголосив Липавський.

Russia left behind mass graves of hundreds of shot and tortured people in the Izyum area. In the 21st century, such attacks against the civilian population are unthinkable and abhorrent. We must not overlook it. We stand for the punishment of all war criminals. #StandwithUkraine — Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 17, 2022