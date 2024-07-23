Чехія приєдналася до коаліції безпілотників на підтримку України на чолі з Латвією і Великою Британією.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Латвії.

“Кожна країна-член Коаліції може зробити значний внесок у зусилля України, а також підтримати розвиток своєї національної промисловості”, – підкреслив міністр оборони Андріс Спрудс.

Таким чином після приєднання Чехії кількість членів міжнародної коаліції зросла до шістнадцятьох. У відомстві додали, що Латвія вже виділила 20 мільйонів євро на Коаліцію дронів.