Політика

Чехія приєдналася до коаліції безпілотників на підтримку України
23 Липня 2024 11:01
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дрони, чехія
Партія безпілотників для України в межах Коаліції дронів / Фото @AndrisSpruds

Чехія приєдналася до коаліції безпілотників на підтримку України на чолі з Латвією і Великою Британією.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Латвії.

“Кожна країна-член Коаліції може зробити значний внесок у зусилля України, а також підтримати розвиток своєї національної промисловості”, – підкреслив міністр оборони Андріс Спрудс.

Таким чином після приєднання Чехії кількість членів міжнародної коаліції зросла до шістнадцятьох. У відомстві додали, що Латвія вже виділила 20 мільйонів євро на Коаліцію дронів.


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