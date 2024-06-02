Чехія пропонує біженцям добровільно повернутися в Україну

Українські біженці, які отримали в Чехії статус тимчасового захисту, які хочуть повернутися на батьківщину, тепер мають можливість скористатися допомогою від держави. Як передає Радіо Прага, міністерство внутрішніх справ ЧР запускає пілотний проєкт добровільного повернення, завдяки якому біженцям оплачуватимуть квитки на автобус, а хворим – транспортування в машині швидкої допомоги. Пілотний проект триватиме з червня по листопад.

Чехія готова оплатити квитки до 400 осіб, а також організувати санітарний транспорт максимум для тридцяти пацієнтів. Концепція добровільного повернення була затверджена урядом у середині травня. На програму виділено п’ять із половиною мільйонів крон. Біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення тільки один раз.

Директор Об’єднання інтеграції та міграції Магда Фалтова вітає цю допомогу. Однак, на її думку, програмою скористається лише невелика частина біженців – насамперед ті, хто не має фінансових коштів або має якісь проблеми зі здоров’ям. Кількість біженців із тимчасовим захистом у Чехії останніми місяцями практично не змінюється, підкреслила Фальтова.

У квітні, за даними МВС, у Чеській Республіці проживало близько 339 000 громадян України, які залишили батьківщину через повномасштабне російське вторгнення.