Чехія повертає свого посла до Москви

Новим послом Чехії у Москві стане Даніель Коштовал, ексзаступник міністра оборони.

Про це пише ČTK з посиланням на МЗС Чехії.

Новий посол повинен вступити на посаду в перші місяці 2025 року. Попередній посол Чехії в Росії Вітезслав Півонька залишив свою посаду наприкінці травня.

“Посли в Росії мають ключові країни, які є стратегічними союзниками Чеської Республіки – Велика Британія, Франція, Німеччина або Сполучені Штати Америки. Я бажаю послу багато сил у цій складній місії”, – сказав міністр закордонних справ Ян Ліпавський.