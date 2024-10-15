Політика

Чехія повертає свого посла до Москви
15 Жовтня 2024 15:45
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посол, рф, чехія
Прапор Чехії / Фото з выдкритих джерел

Новим послом Чехії у Москві стане Даніель Коштовал, ексзаступник міністра оборони.

Про це пише ČTK з посиланням на МЗС Чехії.

Новий посол повинен вступити на посаду в перші місяці 2025 року. Попередній посол Чехії в Росії Вітезслав Півонька залишив свою посаду наприкінці травня.

“Посли в Росії мають ключові країни, які є стратегічними союзниками Чеської Республіки – Велика Британія, Франція, Німеччина або Сполучені Штати Америки. Я бажаю послу багато сил у цій складній місії”, – сказав міністр закордонних справ Ян Ліпавський.


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