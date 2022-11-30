Чехія планує продовжити українським біженцям візи тимчасового захисту до березня 2024 року

Уряд Чехії підтвердив можливість продовження українськими біженцями віз тимчасового захисту до кінця березня 2024 року. В даний час цей термін обмежений березнем 2023 року.

Проект поправки має ще розглянути парламент, повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан. На думку МВС, стан війни в Україні не свідчить про те, що біженці зможуть повернутися додому найближчим часом, передає Радіо Прага.

Статус тимчасового захисту дає біженцям можливість користуватися в Чехії системою охорони здоров’я та освіти та надає вільний доступ на ринок праці.

Для продовження візи громадяни України мають пройти реєстрацію спочатку в електронній формі, а потім і особисто. За словами Віта Ракушана, це дозволить державним структурам з’ясувати, скільки біженців постійно перебуває на території Чеської Республіки.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Чехія видала біженцям 463 804 візи тимчасового захисту, проте багато громадян України вже повернулися на батьківщину або поїхали до третіх країн.