Економіка

Чехія передасть Україні ще дві мостові конструкції

22 Листопада 2022 10:28
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чехія, гуманітарна допомога

В рамках надання гуманітарної допомоги Чехія передасть Україні ще дві важкі мостові конструкції. Транспортування здійснюватиметься наступного тижня за допомогою пожежників, повідомляє Радіо Прага.

Завантаження елементів конструкції проводитиметься у селищі Велке Альбрехтиці, у Моравсько-Сілезькому краї.

Для перевезення двох мостів пожежникам знадобиться сім тягачів із причепами, п’ять вантажних автомобілів та два автомобілі супроводу.

Чехія вже не вперше передає подібні конструкції Україні, де в ході військових дій багато мостів було зруйновано.

Зокрема, минулого тижня було відкрито рух тимчасовим мостом у Балаклії Харківської області, який надали чеські партнери.

Це 36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настіл з консольним і пішохідним мостом.

Він був змонтований поруч із пошкодженим мостом протягом одного місяця після звільнення Балаклії.


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