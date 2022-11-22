Чехія передасть Україні ще дві мостові конструкції

В рамках надання гуманітарної допомоги Чехія передасть Україні ще дві важкі мостові конструкції. Транспортування здійснюватиметься наступного тижня за допомогою пожежників, повідомляє Радіо Прага.

Завантаження елементів конструкції проводитиметься у селищі Велке Альбрехтиці, у Моравсько-Сілезькому краї.

Для перевезення двох мостів пожежникам знадобиться сім тягачів із причепами, п’ять вантажних автомобілів та два автомобілі супроводу.

Чехія вже не вперше передає подібні конструкції Україні, де в ході військових дій багато мостів було зруйновано.

Зокрема, минулого тижня було відкрито рух тимчасовим мостом у Балаклії Харківської області, який надали чеські партнери.

Це 36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настіл з консольним і пішохідним мостом.

Він був змонтований поруч із пошкодженим мостом протягом одного місяця після звільнення Балаклії.