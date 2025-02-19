Чехія одразу припинить надавати тимчасовий захист українцям після завершення війни

Після припинення вогню українські біженці в Чехії більше не зможуть отримувати тимчасовий захист. Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан у коментарі виданню Novinky.cz.

За його словами, Чехія хоче уникнути другої хвилі міграції, коли після завершення бойових дій до країни почнуть прибувати чоловіки, які бажають возз’єднатися з родинами. У таких випадках їм доведеться оформлювати дозвіл на проживання за стандартною процедурою для іноземців.

Він уточнив, що статус тимчасового захисту для українців у Чехії втратить чинність уже наступного дня після закінчення війни. Однак біженці зможуть залишитися в країні ще на певний період, наприклад, від року до півтора. Після цього їм потрібно буде перейти на загальні правила проживання.

Наразі українці, зокрема ті, хто приїхав з окупованих територій, можуть подавати заяви на політичний притулок або тимчасове проживання. Проте після завершення війни така можливість зникне.

За даними опитувань, приблизно 50% українських біженців у Чехії хотіли б залишитися в країні, що становить близько 200 тисяч осіб.

Він також повідомив, що Чехія разом із Польщею, яка зараз головує в Раді ЄС, готує відповідні документи та планує завершити цю роботу до кінця червня.