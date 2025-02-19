Суспільство

Чехія одразу припинить надавати тимчасовий захист українцям після завершення війни
19 Лютого 2025 10:30
читать на русском →
Ілюстративне фото / УНІАН
Ілюстративне фото / УНІАН

Після припинення вогню українські біженці в Чехії більше не зможуть отримувати тимчасовий захист. Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан у коментарі виданню Novinky.cz.

За його словами, Чехія хоче уникнути другої хвилі міграції, коли після завершення бойових дій до країни почнуть прибувати чоловіки, які бажають возз’єднатися з родинами. У таких випадках їм доведеться оформлювати дозвіл на проживання за стандартною процедурою для іноземців.

Він уточнив, що статус тимчасового захисту для українців у Чехії втратить чинність уже наступного дня після закінчення війни. Однак біженці зможуть залишитися в країні ще на певний період, наприклад, від року до півтора. Після цього їм потрібно буде перейти на загальні правила проживання.

Наразі українці, зокрема ті, хто приїхав з окупованих територій, можуть подавати заяви на політичний притулок або тимчасове проживання. Проте після завершення війни така можливість зникне.

За даними опитувань, приблизно 50% українських біженців у Чехії хотіли б залишитися в країні, що становить близько 200 тисяч осіб.

Він також повідомив, що Чехія разом із Польщею, яка зараз головує в Раді ЄС, готує відповідні документи та планує завершити цю роботу до кінця червня.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
19 Лютого 2025 13:19

Зеленський дав пресконференцію та відповів на заяву Трампа про 4% довіри
19 Лютого 2025 12:51

Треба зробити все можливе, аби США продовжили підтримувати Україну, – Буданов
19 Лютого 2025 11:55

Залужний відповів, чи збирається балотуватися у президенти
19 Лютого 2025 10:43

ЄС погодив новий пакет санкцій проти Росії
19 Лютого 2025 10:19

Теракт у Миколаєві: правоохоронці затримали чотирьох неповнолітніх агентів РФ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
усі думки