Економіка

Чехія не заборонятиме імпорт сільгосппродукції з України

20 Квітня 2023 17:41
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зерно, чехія

Перевірки чеськими контролюючими органами зерна, м’яса та яєць з України не виявили порушень, тому Чехія не має підстав для заборони імпорту сільгосппродуктів з України, повідомив міністр сільського господарства країни Зденек Некула. Про це пишуть Ceske Noviny.

За словами міністра, кожен зразок продуктів харчування, що імпортуються до Чехії, аналізується на наявність понад 400 залишків діючих речовин. Здебільшого це тести на наявність мікотоксинів чи залишків пестицидів. Крім того, всі зразки перевіряються на наявність важких металів, таких як свинець чи кадмій.

Мінсільгосп Чехії пообіцяв продовжувати інтенсивні перевірки продуктів і надалі, поширивши їх на молочні продукти.

Некула також зазначив, що Чехія повністю забезпечує себе зерновими та експортує значну частину своєї продукції. Минулого року, за його словами, Чехія забезпечила свої потреби у зерні на 160%.


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