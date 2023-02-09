Техно

Чат-бот Bard помилився та обвалив акції Alphabet

9 Лютого 2023 14:52
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Google

Корпорація Google презентувала технологію пошуку в Інтернеті із чат-ботом Bard на основі штучного інтелекту. Він помилився, відповідаючи на запитання. Акції Alphabet – материнської компанії Google – подешевшали на тлі побоювань, чи не програє вона своєму конкуренту Microsoft.

Першим увагу на помилку звернуло агентство Reuters. У презентаційному ролику у чат-бота Bard запитують: “Про які нові відкриття космічного телескопа “Джеймс Вебб” можна розповісти своїй дев’ятирічній дитині?”. Серед іншого, Bard відповідає, що за допомогою телескопа отримали перші знімки планет за межами Сонячної системи. Однак це не так: перші знімки екзопланет зроблено телескопом VLT ще в 2004 році, що підтверджує НАСА.

Корпорація визнала помилку і заявила, що Bard випущений поки що лише для тестувальників і не доступний для всіх користувачів.

Google провів презентацію свого пошукача з Bard наступного дня після аналогічного заходу Microsoft, який оголосив про запуск публічної версії своєї пошукової системи Bing із функціями ChatGPT. На відміну від конкурента, Google не уточнив, коли і як він інтегрує Bard у свою пошукову систему.

Після помилки через побоювання інвесторів, що компанія Alphabet може програти у цій боротьбі своєму супернику, її акції подешевшали на сто мільярдів доларів. Втім до закінчення торгів їхня вартість майже повністю відновилася.


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