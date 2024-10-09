Суспільство

Частину України накриють грозові дощі
9 Жовтня 2024 21:48
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Харківський сад ім. Т.Г. Шевченко / Фото: Суспільне

Короткочасний дощ, гроза очікується в четвер, 10 жовтня, вдень місцями в Криму та Херсонській області, на решті території без опадів.

Як повідомив Укргідрометцентр, вітер буде південно-східний, 5-10 м/с, у більшості західних областей удень подекуди місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, у східних областях 4-9° тепла, у південній частині 10-15°; вдень 18-23°, у Карпатах 12-17°.

У Києві без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.

У п’ятницю 11 жовтня дощі очікуються в західних, удень і в Житомирській та Вінницькій областях, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, у східних областях 5-10° тепла; вдень 18-23°, на півдні та сході країни до 26°, у західних областях 13-18°.

У Києві без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 20°.


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