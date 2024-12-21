Сьогодні відкривається новий пункт пропуску на польському кордоні

Сьогодні о 11:30 відбудеться урочисте відкриття нового автомобільного пункту пропуску «Мальховичі-Нижанковичі» на польсько-українському кордоні в Підкарпатському воєводстві. Про це повідомляє Польське Радіо.

У церемонії візьмуть участь заступник Міністра розвитку територіальних громад України Сергій Деркач, Підкарпатська воєвода Тереза Кубас-Гул, а також голова МВС Польщі Томаш Сємоняк, повідомило Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що запуск цього пункту пропуску дозволить зменшити навантаження на інші переходи та розширить можливості українського експорту.

Поки що пункт працюватиме виключно для автомобільного транспорту. Пропуск пішоходів буде організовано після завершення будівництва необхідної інфраструктури.

З 13:30 розпочинається рух транспорту. Перетнути кордон зможуть легкові автомобілі, вантажівки до 3,5 тонн та автобуси.

Перетин кордону для автобусів буде можливий лише за попереднім записом в системі “єЧерга”. Наразі йдеться про динамічну чергу, без реєстрації на конкретний час перетину кордону.

Реєстрація в системі єЧерга доступна з 13:00 20 грудня. Зважаючи, що пункт пропуску новий, а отже дозволів на регулярні маршрути ще не видано, перетин кордону наразі можливий лише нерегулярним перевізникам. Відповідно реєстрація в системі також доступна лише перевізникам, що виконують нерегулярні рейси.