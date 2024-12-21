Суспільство

Окупанти скинули КАБ на онкодиспансер у Херсоні: фото з місця

21 Грудня 2024 10:47
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обстріли, херсон
Наслідки авіаудару по онкодиспансеру в Херсоні / Фото: Олександр Прокудін

У ніч проти 21 грудня російські окупаційні війська завдали удару по медичному закладу у Херсоні з авіації, випустивши два КАБи. Внаслідок авіаудару пошкоджено будівлю онкодиспансеру.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Пацієнти та медичний персонал не постраждали. Проте будівля онкодиспансеру зазнала значних руйнацій.

Протягом доби окупанти не припиняли обстріли Херсонщини. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 34 багатоповерхівки та 29 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі, складське приміщення та приватні автомобілі.

Через російську агресію дві людини загинули, ще 11 дістали поранення.

Зруйновані приміщення херсонського онкодиспансеру /Фото: Олександр Прокудін


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