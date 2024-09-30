Частину України накрила пилова буря

Жителі Дніпра, Полтавщини та Харкова скаржаться на погану якість повітря та наліт з бруду і пилу.

За даними сервісу Windy, пилова хмара рухається у бік України з Узбекистану.

У місцевих пабліках з’являються відео, на яких видно, що горизонт застилає пил, а видимість у містах значно знизилася.

У Сумському гідрометцентрі підтвердили серйозне погіршення якості повітря в східних та північно-східних областях. Причиною є занесення пилу і смогу, зокрема з території РФ.

“Якщо пил занесло із Каспію, то смог безпосередньо їхній. Там зараз масштабні лісові пожежі. Всю цю суміш із пилу та смогу притягнув південно-східний вітер”, — сказано у повідомленні.