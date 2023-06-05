Частину Григорівського шосе закрили до серпня

Рух транспорту по Григорівському шосе у Харкові, на ділянці від вул. Петра Болбочана до вул. Камської, буде заборонений з 5 червня по 31 липня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з проведенням КП «Харківські теплові мережі» земельних робіт.

Об’їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями: Петра Болбочана, Полтавський Шлях, Дудинської, Камською та ін.

Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», фахівці підприємства починають планові роботи з заміни 300 м магістрального трубопроводу діаметром 600 мм.

Під проїжджою частиною в районі Григорівського шосе старі труби повністю демонтують і замінять на попередньоізольовані.

«Це планові роботи, які дозволять забезпечити стабільність роботи тепломереж на цій ділянці магістралі під час опалювального сезону», – зазначили в ХТМ.