За добу Сили оборони ліквідували ще 780 окупантів

За минулу добу Сили оборони України знищили ще 780 військовослужбовців армії РФ. Загальні втрати особового складу противника від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,24 мільйона осіб.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 4 лютого 2026 року загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становлять близько 1 243 070 осіб. Лише за минулу добу втрати особового складу противника зросли на 780 військових.

Окрім живої сили, Сили оборони України за добу знищили чотири танки, сім бойових броньованих машин та 60 артилерійських систем. Також було знищено одну реактивну систему залпового вогню та один засіб протиповітряної оборони.

Реклама

Реклама

Суттєвих втрат ворог зазнав і в техніці забезпечення. За добу українські військові знищили 1 355 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 40 крилатих ракет, 211 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також чотири одиниці спеціальної техніки.

Дані щодо втрат авіації та флоту противника за минулу добу не змінилися.