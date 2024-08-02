Суспільство

Частина збитої ракети впала на дев’ятиповерхівку у Севастополі 
2 Серпня 2024 07:50
читать на русском →
Севастополь
Ілюстративне фото / AP

2 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що фугасна частина збитої вночі ракети пробила дах і застрягла на технічному поверсі 9-ти поверхового будинку на проспекті Генерала Острякова в Севастополі.

Про це повідомляють місцеві пабліки, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram, Telegram-канал “Крымский ветер“.

Вибухи було чутно в Саках, Євпаторії, Балаклаві, Севастополі та Сімферополі.

Развожаєв повідомив про балістичну загрозу.

В анексованому Росією Севастополі близько 2.00 оголосили відбій повітряної тривоги. 

Окупаційна влада повідомила про уламки ракет і дронів, що впали у чотирьох місцях і про уламки безпілотника на даху будинку.

Развозжаєв також написав, що збиті “більше чотирьох” повітряних цілей.

Близько 3.00 він зазначив, що загроза атаки БПЛА зберігається впродовж усієї ночі.

Місцеві телеграм-канали з посиланням на джерела пишуть, що атаковано судноремонтний завод Чорноморського флоту.

Вранці стало відомо, що фугасна частина збитої ракети у пробила дах і застрягла на технічному поверсі 9-ти поверхового будинку на проспекті Генерала Острякова в Севастополі, заявив Развожаєв.

На дорозі поруч із будинком також виявлено велику кількість суббоєприпасів.

За словами Развожаєва, на час робіт піротехніків із прибирання збитої ракети ухвалено рішення про евакуацію людей. Територія навколо будинку оточена.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
2 Серпня 2024 11:50

Внаслідок вибуху у кафе у Нігерії загинули 16 людей
2 Серпня 2024 10:52

72% українців вважають, що під час війни вибори проводити не можна 
2 Серпня 2024 08:44

Літак зі звільненими з РФ американцями приземлився у США 
2 Серпня 2024 07:24

Розклад Олімпійських ігор на 2 серпня
1 Серпня 2024 19:07

Генштаб опрацював пропозицію щодо мобілізації без участі ТЦК
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
усі думки